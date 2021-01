Reparto di cardiologia di Olbia a scartamento ridotto | è allarme

Webmartetv : Lentini | Reparto di cardiologia, da oggi ripresa l’attività dopo i recenti casi di Covid - - RadioVoceVicina : RIPRENDONO LE ATTIVITA’ DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA DELL’OSPEDALE DI LENTINI - LaGazzettaSR : #Lentini, riapertura parziale del reparto di cardiologia dell'ospedale - LibertaSicilia : Lentini. ASP, riprendono le attività del reparto di cardiologia dell'ospedale - Libertà Sicilia… - siracusaoggi : (Riparte il reparto di Cardiologia dell'ospedale di Lentini: lo stop per casi covid) - -

Ultime Notizie dalla rete : Reparto cardiologia

www.webmarte.tv

Il servizio Emodinamica non funziona h24 a Olbia. Il sevizio Emodinamica deldie Unità coronarica dell'ospedale Giovanni Paolo Il di Olbia non è in funzione h24. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Meloni, che ha ......Radiologia interventistica e delladi lavorare con due apparecchiature differenti per aumentare il loro potenziale di intervento e massima sicurezza per i pazienti". I lavori del...Cronaca L'Aquila - 28/01/2021 18:52 - Terzo cambio della guardia in meno di due anni, tra polemiche e dissidi politici nell'ambito sanitario e nella maggioranza di centrodestra, ...L'Aquila. Terzo cambio della guardia in meno di due anni, tra polemiche e dissidi politici nell'ambito sanitario e nella maggioranza di centrodestra, al vertice sanitario della Asl provinciale dell'Aq ...