Renzi vola a Riad dai petrolieri e affossa il governo che vuole il Green deal. Coincidenze? (Di venerdì 29 gennaio 2021) È già successo, era il 1974. L'Italia stava per abbandonare il gasolio per la produzione di energia elettrica, e si preparava a passare al nucleare. All'epoca non c'erano automobili diesel e non c'era un mercato alternativo per tutto quel gasolio. Il nucleare era contro gli interessi dei petrolieri. Così "convinsero" i partiti di governo a continuare ad andare avanti col gasolio. Lo scoprirono i pretori d'assalto di Genova (Almerighi, Sansa e Sossi) e scoppiò lo scandalo dei petroli (poco meno di vent'anni prima di Mani Pulite, per le stesse ragioni). Per evitare che le multinazionali comprassero i politici fu proposto il finanziamento pubblico ai partiti: diamo uno stipendio ai ladri, così non rubano. Un referendum spazzò via l'idea e arrivarono i rimborsi elettorali. Oggi sembra che la storia si ripeta. Il New Green ...

ignaziocorrao : #Renzi in piena pandemia fa cadere il governo del suo Paese e vola in Arabia Saudita x una conferenza (pagato 80 mi… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - Virus1979C : RT @SimoneAlliva: #Renzi vola in Arabia Saudita dove l'omosessualità può essere punita con la pena di morte. Davanti al principe Mohammed b… - Daniela79057624 : RT @SimoneAlliva: #Renzi vola in Arabia Saudita dove l'omosessualità può essere punita con la pena di morte. Davanti al principe Mohammed b… - SurvisIt : RT @SimoneAlliva: #Renzi vola in Arabia Saudita dove l'omosessualità può essere punita con la pena di morte. Davanti al principe Mohammed b… -