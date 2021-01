Renzi, Travaglio su La7: “Ha usato Quirinale come palco per comiziaccio sconclusionato. Ha fregato italiani, alleati e i 48 parlamentari di Italia Viva” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Credo di non aver mai visto in vita mia una scena di questo genere. In più, lui ha utilizzato il Quirinale come palco per un comiziaccio sconclusionato. Alla fine nessun giornalista ha capito niente di quello che voleva dire. Sembrava quasi che chiedesse che qualcuno gli domandasse scusa. Di che cosa, visto che la crisi in cui siamo precipitati l’ha scatenata lui?”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta l’intervento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dopo il colloquio col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Di solito – spiega Travaglio – quando il leader di un partito va al Quirinale, dice delle cose al presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Credo di non aver mai visto in vita mia una scena di questo genere. In più, lui ha utilizzato ilper un. Alla fine nessun giornalista ha capito niente di quello che voleva dire. Sembrava quasi che chiedesse che qualcuno gli domandasse scusa. Di che cosa, visto che la crisi in cui siamo precipitati l’ha scatenata lui?”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta l’intervento del leader di, Matteo, dopo il colloquio col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Di solito – spiega– quando il leader di un partito va al, dice delle cose al presidente della ...

