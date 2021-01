Renzi in Arabia a conferenza "strapagata", M5S presenta interrogazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Ho presentato un’interrogazione al Governo per sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da uno Stato straniero”. Queste le parole di Pino Cabras (M5S), vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera. “Forse non c’è nessun reato - prosegue il deputato - ma chi svolge un ruolo così delicato da poter determinare una crisi di governo in Italia non può essere, contemporaneamente, consulente a pagamento di un altro Stato. Deve essere al di sopra di ogni sospetto, anche perché in Italia le crisi di governo hanno spesso aperto la porta a forze straniere interessate a una svendita dei nostri asset strategici”, conclude Cabras. La presenza di Matteo Renzi alla cosiddetta ‘Davos del Deserto’ organizzata dal principe ereditario ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Hoto un’al Governo per sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da uno Stato straniero”. Queste le parole di Pino Cabras (M5S), vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera. “Forse non c’è nessun reato - prosegue il deputato - ma chi svolge un ruolo così delicato da poter determinare una crisi di governo in Italia non può essere, contemporaneamente, consulente a pagamento di un altro Stato. Deve essere al di sopra di ogni sospetto, anche perché in Italia le crisi di governo hanno spesso aperto la porta a forze straniere interessate a una svendita dei nostri asset strategici”, conclude Cabras. La presenza di Matteoalla cosiddetta ‘Davos del Deserto’ organizzata dal principe ereditario ...

