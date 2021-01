Renzi, i Paesi arabi e le soluzioni padronali alla crisi: ai lettori l’ardua sentenza (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Raffaele Vairo Matteo Renzi, grande amico dei Paesi arabi, propone un governo presieduto da Luigi Di Maio. Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima. Pur di raggiungere il suo scopo Matteo Renzi non esita ad assumere la parte del diavolo. Così Italia Viva avanza la proposta, anzi la butta là, di non porre veti su un nuovo governo diretto da Luigi Di Maio. Solo che il Di Maio, da buon napoletano, sa bene che le lusinghe, specialmente se provenienti da un narcisista collaudato, hanno uno scopo ben preciso, quello di farlo complice di una nefandezza. La cosa è così chiara che solo uno sciocco può cadere nel tranello. La crisi non è nata per motivi nobili, come vorrebbero farci credere le destre italiane e i giornali ormai caduti nelle mani della grande industria, ma per controllare e dirigere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Raffaele Vairo Matteo, grande amico dei, propone un governo presieduto da Luigi Di Maio. Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima. Pur di raggiungere il suo scopo Matteonon esita ad assumere la parte del diavolo. Così Italia Viva avanza la proposta, anzi la butta là, di non porre veti su un nuovo governo diretto da Luigi Di Maio. Solo che il Di Maio, da buon napoletano, sa bene che le lusinghe, specialmente se provenienti da un narcisista collaudato, hanno uno scopo ben preciso, quello di farlo complice di una nefandezza. La cosa è così chiara che solo uno sciocco può cadere nel tranello. Lanon è nata per motivi nobili, come vorrebbero farci credere le destre italiane e i giornali ormai caduti nelle mani della grande industria, ma per controllare e dirigere la ...

