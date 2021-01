Renzi e l’Arabia Saudita: Calenda e M5s all’attacco (Di venerdì 29 gennaio 2021) M5s attacca Renzi: “Può ricevere compensi dall’Arabia Saudita?”. Calenda sulla linea dei pentastellati: “Immorale e pericoloso” “Ho presentato un’interrogazione al Governo per sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da uno Stato straniero“. Queste le parole di Pino… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) M5s attacca: “Può ricevere compensi dal?”.sulla linea dei pentastellati: “Immorale e pericoloso” “Ho presentato un’interrogazione al Governo per sapere come sia possibile che il leader di un partito che fino a pochi giorni fa esprimeva ministri e sottosegretari possa al contempo ricevere compensi da uno Stato straniero“. Queste le parole di Pino… L'articolo Corriere Nazionale.

fattoquotidiano : Governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12.700 ordigni sui 20mila autorizzati du… - petergomezblog : Renzi nell'incontro di Ryad con Bin Salman magnifica l’Arabia Saudita: “Qui le condizioni di un neo-rinascimento. S… - StefanoFeltri : C’è uno scandaloso silenzio su Renzi in Arabia saudita l'editoriale di Piero Ignazi @edizionimulino… - AlterPetrus : RT @lorepregliasco: Onestamente, non ci si può stupire delle polemiche per la presenza di Renzi in Arabia Saudita. Il punto non è che l'Ar… - fabiochiusi : Dice Renzi che parlare del suo intervento in Arabia è un 'diversivo di oggi' di chi non ha idee. E che lui spiegh… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi l’Arabia Il Fii Institute di cui fa parte Renzi creato nel 2020 “per decreto” del re Salman… Il Fatto Quotidiano