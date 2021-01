Renzi e istruzione: nuovo ministero? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Renzi ha chiaramente affermato che la scuola è tra le sue tre priorità assolute. Tuttavia non si sa ancora quali saranno le richieste di Renzi. È probabile che Renzi possa proprio aspirare alla carica di Ministro dell’istruzione: tutto ciò porterebbe alla definitiva rimozione dall’incarico di Lucia Azzolina: infatti è proprio lei a essere stata indicata tra i ministri ‘candidati’ ad abbandonare l’incarico. I nomi dei “papabili” sono quelli dell’attuale viceministro all’istruzione, Anna Ascani, e quello di Maria Elena Boschi (Italia Viva): pare, infatti, che Renzi intenderebbe chiedere una propria figura di ‘fiducia’ al ministero dell’istruzione. L’alternativa al ministero sarebbe quella della nomina di un tecnico, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteoha chiaramente affermato che la scuola è tra le sue tre priorità assolute. Tuttavia non si sa ancora quali saranno le richieste di. È probabile chepossa proprio aspirare alla carica di Ministro dell’: tutto ciò porterebbe alla definitiva rimozione dall’incarico di Lucia Azzolina: infatti è proprio lei a essere stata indicata tra i ministri ‘candidati’ ad abbandonare l’incarico. I nomi dei “papabili” sono quelli dell’attuale viceministro all’, Anna Ascani, e quello di Maria Elena Boschi (Italia Viva): pare, infatti, cheintenderebbe chiedere una propria figura di ‘fiducia’ aldell’. L’alternativa alsarebbe quella della nomina di un tecnico, ...

