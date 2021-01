Renzi, dall’Arabia Saudita al Quirinale fregandosene dell’obbligo di quarantena? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Agli italiani, quelli che da mesi sono costretti a fare i salti mortali per far tornare i conti, il governo ha da tempo voltato le spalle, abbandonando i cittadini nel bel mezzo di una devastante crisi economica. In attesa di aiuti che non arrivano mai, costretti ad assistere al grottesco spettacolo di una crisi di governo che non interessa a nessuno, vessati da restrizioni che impediscono loro di lavorare. Ecco appunto, le regole. Quando di mezzo ci sono ristoratori disperati, che aprono le porte dei locali per lanciare un grido d’aiuto, si invocano multe e controlli. Per i politici, invece, si chiude un occhio volentieri. Anzi, entrambi. L’esempio peggiore, in questo senso, è quello arrivato in queste ore da Matteo Renzi. Capace di mettere in piedi uno show personale ai limiti del grottesco: ha aperto la crisi di governo ritirando i propri ministri, poi è volato ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Agli italiani, quelli che da mesi sono costretti a fare i salti mortali per far tornare i conti, il governo ha da tempo voltato le spalle, abbandonando i cittadini nel bel mezzo di una devastante crisi economica. In attesa di aiuti che non arrivano mai, costretti ad assistere al grottesco spettacolo di una crisi di governo che non interessa a nessuno, vessati da restrizioni che impediscono loro di lavorare. Ecco appunto, le regole. Quando di mezzo ci sono ristoratori disperati, che aprono le porte dei locali per lanciare un grido d’aiuto, si invocano multe e controlli. Per i politici, invece, si chiude un occhio volentieri. Anzi, entrambi. L’esempio peggiore, in questo senso, è quello arrivato in queste ore da Matteo. Capace di mettere in piedi uno show personale ai limiti del grottesco: ha aperto la crisi di governo ritirando i propri ministri, poi è volato ...

CarloCalenda : Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o inf… - PiazzapulitaLA7 : Renzi è tornato in fretta e furia dall'Arabia Saudita per partecipare alle Consultazioni di Mattarella. Era a un ev… - milkoffy : RT @giuvannuzzo: Ma se #Renzi è appena tornato dall'Arabia Saudita due giorni fa, non dovrebbe essere in quarantena, come accade a tutti gl… - stefano_bossi : RT @CarloCalenda: Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o influenza… - CosmaiLuca : RT @CarloCalenda: Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o influenza… -