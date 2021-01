Renzi chiede la “testa” di Casalino per trattare sulla crisi di governo: come è nato lo scontro tra i due (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, è finito nel mirino del fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, che, nella ricostruzione del ‘Corriere della Sera’, avrebbe chiesto la sua “testa” come una delle condizioni per sedersi a un tavolo e trattare sugli sviluppi della crisi di governo. Il sito del quotidiano riporta anche la reazione di Casalino: “Io non mollo manco morto. Certo non mi dimetto perché lo chiede Renzi”. Il portavoce è descritto come “sicuro” che, se Conte dovesse tornare premier, il rapporto di stima e reciproca fiducia tra lui e Conte non si spezzerà per le pressioni dei partiti. A turno Lega, Fratelli ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Rocco, portavoce del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, è finito nel mirino del fondatore e leader di Italia Viva Matteo, che, nella ricostruzione del ‘Corriere della Sera’, avrebbe chiesto la sua “una delle condizioni per sedersi a un tavolo esugli sviluppi delladi. Il sito del quotidiano riporta anche la reazione di: “Io non mollo manco morto. Certo non mi dimetto perché lo”. Il portavoce è descritto“sicuro” che, se Conte dovesse tornare premier, il rapporto di stima e reciproca fiducia tra lui e Conte non si spezzerà per le pressioni dei partiti. A turno Lega, Fratelli ...

