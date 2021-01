Renzi allontana il Conte-Ter: chi sarà il prossimo Premier? Il Toto-nomi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Che la partita fosse tutt’altro che finita – ma appena cominciata – lo si era capito subito dopo che il Governo aveva incassato la fiducia al Senato con soli 156 voti, troppo pochi per garantire la stabilità politica. Il tentativo di allargare la maggioranza attraverso quella che era stata ribattezzata “operazione volenterosi” non è mai decollata e poche ore dopo al Premier Conte non è rimasto che imboccare la strada obbligata del Colle, per rassegnare le dimissioni. Se, però, all’inizio il Conte-Ter sembrava l’ipotesi più quotata con il passare delle ore perde forza. Specie dopo il passaggio di ieri al Quirinale di Italia Viva che “per ora” comunica al Presidente Mattarella il no ad un reincarico a Conte. Prima mandato esplorativo. Una vera e propria doccia gelata. A niente, almeno per ora, sembra essere valso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Che la partita fosse tutt’altro che finita – ma appena cominciata – lo si era capito subito dopo che il Governo aveva incassato la fiducia al Senato con soli 156 voti, troppo pochi per garantire la stabilità politica. Il tentativo di allargare la maggioranza attraverso quella che era stata ribattezzata “operazione volenterosi” non è mai decollata e poche ore dopo alnon è rimasto che imboccare la strada obbligata del Colle, per rassegnare le dimissioni. Se, però, all’inizio il-Ter sembrava l’ipotesi più quotata con il passare delle ore perde forza. Specie dopo il passaggio di ieri al Quirinale di Italia Viva che “per ora” comunica al Presidente Mattarella il no ad un reincarico a. Prima mandato esplorativo. Una vera e propria doccia gelata. A niente, almeno per ora, sembra essere valso ...

Consultazioni governo, dopo la giornata di Pd e Renzi al Colle, con l'ipotesi di reincarico al premier uscente Giuseppe Conte che si allontana , oggi sarà il turno del centrodestra. Mentre crescono le quotazioni di incarico esplorativo, magari ...

Consultazioni flop: adesso si prepara a scendere in campo il mediatore Fico

E forse nemmeno con, viste le condizioni poste da Matteo Renzi. Così, alle otto di sera, mentre si allontana la 'praticabilità' di un veloce reincarico, il capo dello Stato può trarre le prime ...

Nuovo Governo, Azzolina si allontana da Viale Trastevere? Potrebbe dipendere da Renzi Orizzonte Scuola Renzi: no all’incarico a Conte

CRISI DI GOVERNO/IL LEADER DI IV CHIEDE AL COLLE UN MANDATO ESPLORATIVO AD ALTRI di Chiara Scalise ROMA. Matteo Renzi dice no all’ipotesi di un incarico immediato a Giuseppe Conte per formare un nuovo ...

La mossa di Renzi: Conte in Europa e due big al Governo

Il leader di Italia Viva potrebbe proporre oggi a Mattarella il suo schema: il premier alla Commissione Ue e Gentiloni a Palazzo Chigi. Resta sbarrata la porta a Matteo Renzi (non ai suoi senatori, se ...

