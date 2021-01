Regioni | sui nuovi colori tensioni con il governo | il Cts rinviato alle 16

Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - DipAffRegionali : OK DA CONFERENZA UNIFICATA A INTESA SU PICCOLI COMUNI Fondo di 100 mln fino al 2023 per sviluppo strutturale. Da… - manuelbett : RT @Antonio_Motzo: 18 regioni hanno un #rt piú alto della #lombardia e la maggior parte sono #zonagialla ma la lombardia è #zonarossa, #gov… - mariraf : RT @DipAffRegionali: OK DA CONFERENZA UNIFICATA A INTESA SU PICCOLI COMUNI Fondo di 100 mln fino al 2023 per sviluppo strutturale. Da Con… - Vijk1962 : @OGiannino Propaganda da due lire. 'Orrore quotidiano' senza citare le regioni, in particolare la Lombardia, e cita… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni sui

AGI - Agenzia Italia

Allargando il contesto al quadro nazionale, il presidente dell'Emilia - Romagna e della Conferenza dellesi soffermaritardi che tengono banco da settimane, non per colpe regionali. 'È ...L'incontro era previsto per le 15, ma a causa delle tensioni con leè stato rinviato alle 16. Dal 17 gennaio sono in fascia arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, ...Conto alla rovescia per l’attivazione del servizio di prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per gli over 80 in provincia di Latina. La Asl ha fornito tutte le informazioni per mettere ...In attesa che dal gorgo della crisi di governo riemergano il Decreto Ristori da 32 miliardi, il prolungamento della cassa integrazione, i ristori fiscali per 10 miliardi e la proroga del blocco dei li ...