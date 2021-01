Regioni | quasi tutta Italia in zona gialla da domenica 31 gennaio Puglia | Sardegna | Sicilia | Umbria e Bolzano arancioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) A partire da31sarà in, a eccezione die la provincia diche saranno inarancione. È questa la decisione presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia che ha analizzato l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. La provincia die laescono quindi dallarossa, dove erano finite il 17scorso, mentre rimangono invariati per un’altra settimana le restrizioni in vigore in ...

ANCONA - Epidemia di coronavirus , sono stati 16 i morti segnalati oggi, venerdì 29 gennaio, dal Gores nelle Marche . Si tratta di 9 uomini e 7 donne, tutti già affetti da altre malattie tranne una ...