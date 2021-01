Regioni, oggi i nuovi colori: la Lombardia resta arancione, il Veneto punta al giallo. Attesa per le ordinanze del ministero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cresce l’Attesa per i nuovi colori delle Regioni che verranno decisi in giornata dal ministero della Salute. L’Istituto superiore di sanità sta mettendo a punto il consueto monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia, sulla base del quale verrà valutato lo scenario di rischio per ciascun territorio. Le Regioni che potrebbero passare in zona gialla sono Calabria, Emilia Romagna e soprattutto il Veneto, poiché si trovano in zona arancione da più tempo rispetto alle altre (10 gennaio). Anche la Sicilia, da due settimane in area rossa, spera di conquistare la fascia di rischio intermedia. Poi ci sono tutte quelle Regioni che sono state messe in area arancione dal ministro Roberto Speranza a partire dal 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cresce l’per idelleche verranno decisi in giornata daldella Salute. L’Istituto superiore di sanità sta mettendo a punto il consueto monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia, sulla base del quale verrà valutato lo scenario di rischio per ciascun territorio. Leche potrebbero passare in zona gialla sono Calabria, Emilia Romagna e soprattutto il, poiché si trovano in zonada più tempo rispetto alle altre (10 gennaio). Anche la Sicilia, da due settimane in area rossa, spera di conquistare la fascia di rischio intermedia. Poi ci sono tutte quelleche sono state messe in areadal ministro Roberto Speranza a partire dal 17 ...

