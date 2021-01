Regioni | ecco quale potrebbero essere le nuove aree di rischio a partire da domenica

Leggi su zon

(Di venerdì 29 gennaio 2021)31 gennaio lo scenario dipotrebbe cambiare, alcuneinfatti diventerebbero gialle. Lombardia resta arancione Sabato il monitoraggio dell’Iss e le conseguenti ordinanze del ministro della salute Roberto Speranza dovrebbero decidere lezone diin cui saranno collocate le. Le valutazioni saranno fatte sulla base dei dati rilevati questa settimana. Particolare importanza ai fini della valutazione sarà data all’indice Rt. Dunque alla luce dei dati di questi giorni si potrebbe ipotizzare lo scenario italiano che entrerà in vigore da31 gennaio. Zona gialla In zona digialla, quindi in una fascia dimediamente bassa, si riconfermerebbero le seguenti ...