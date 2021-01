Regioni e Province, nuovi colori: solo cinque restano arancioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Regioni e Province, nuovi colori: in base all’ultimo report della Cabina di regia l’Indice Rt è sceso e solo cinque restano arancioni C’era attesa per l’ultimo report della Cabina di regia sui contagi guidata dall’Iss e non è stata vana. Da domenica 31 gennaio, quando diventerà effettiva l’ordinanza firmata dal ministro Speranza, quindici tra Regioni e Province autonome diventeranno (o resteranno) gialle, la massima libertà possibile. websourceIn pratica rimarranno in zona arancione soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano mentre tutte le altre Regioni sono e saranno in zona gialla. Accanto a quelle che erano già in zona gialla da alcune settimane, come Campania, ... Leggi su instanews (Di venerdì 29 gennaio 2021): in base all’ultimo report della Cabina di regia l’Indice Rt è sceso eC’era attesa per l’ultimo report della Cabina di regia sui contagi guidata dall’Iss e non è stata vana. Da domenica 31 gennaio, quando diventerà effettiva l’ordinanza firmata dal ministro Speranza, quindici traautonome diventeranno (o resteranno) gialle, la massima libertà possibile. websourceIn pratica rimarranno in zona arancione soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano mentre tutte le altresono e saranno in zona gialla. Accanto a quelle che erano già in zona gialla da alcune settimane, come Campania, ...

