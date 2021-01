Regioni: da domenica tutte ‘in giallo’ tranne Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco fa “Il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla”. Questa la nota scarna con la quale poco fa il ministero della Salute ha comunicato i ‘nuovi colori’. Dunque, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano passeranno in zona arancione mentre, tutte le altre da domenica saranno in zona ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Poco fa “Il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da31 gennaio. Sono in area arancione lee la Provincia Autonoma dile altree Province autonome sono in area gialla”. Questa la nota scarna con la quale poco fa il ministero della Salute ha comunicato i ‘nuovi colori’. Dunque,e la Provincia Autonoma dipasseranno in zona arancione mentre,le altre dasaranno in zona ...

