Regione Piemonte istituisce la giornata del ricordo per il Grande Torino

La giornata sarà il 4 maggio: le parole dell'assessore Ricca. L'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, annuncia l'istituzione della giornata del ricordo del Grande Torino. Le sue parole: «C'era bisogno che la Regione Piemonte mettesse per iscritto che il 4 maggio è la giornata dedicata alle leggende granata? Forse no, perché il ricordo di quella storia è impresso indelebilmente nel cuore di ogni sportivo ma la Regione non poteva esimersi da compiere un ennesimo tributo al Grande Torino e battersi perché il suo ricordo diventasse un'occasione ufficiale»

