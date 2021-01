Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori: zona gialla, arancione, rossa. La grande novità dell'ordinanza in vigore da domenica 31 è il ritorno della Lombardia in zona gialla. Stessa sorte per il Lazio. zona ROSSA: zona arancione: Puglia Sardegna Sicilia Umbria Prov. Autonoma Bolzano zona gialla Basilicata Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Liguria Marche PiemonteCampania Lazio Lombardia Molise Valle d'Aosta Veneto Provincia autonoma di Trento Toscana Limitazioni Area ... Leggi su panorama (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori:, rossa. La grande novità dell'ordinanza in vigore da domenica 31 è il ritorno della Lombardia in. Stessa sorte per il Lazio.ROSSA:: Puglia Sardegna Sicilia Umbria Prov. Autonoma BolzanoBasilicata Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Liguria Marche PiemonteCampania Lazio Lombardia Molise Valle d'Aosta Veneto Provincia autonoma di Trento Toscana Limitazioni Area ...

