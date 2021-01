**Recovery: Gentiloni, 'Italia dà il meglio in situazioni difficili, uscirne più forti di prima'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma 29 gen. (Adnkronos) - "L'Italia spesso ha dato il meglio di sé di fronte a situazioni difficili. Adesso siamo in una situazione difficile dal punto di vista economico e sociale. Siamo di fronte a delle sfide senza precedenti. Dobbiamo avere l'ambizione che queste difficoltà contribuiscano ad alimentare la nostra straordinaria capacità ad uscire più forte di prima come è successo nel passato". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel. "Dirlo in questi giorni complicati in Italia - sottolinea Gentiloni - potrebbe sembra un po' velleitario ma questa sfida non riguarda soltanto il governo, il parlamento e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma 29 gen. (Adnkronos) - "L'spesso ha dato ildi sé di fronte a. Adesso siamo in una situazione difficile dal punto di vista economico e sociale. Siamo di fronte a delle sfide senza precedenti. Dobbiamo avere l'ambizione che queste difficoltà contribuiscano ad alimentare la nostra straordinaria capacità ad uscire più forte dicome è successo nel passato". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolointervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel. "Dirlo in questi giorni complicati in- sottolinea- potrebbe sembra un po' velleitario ma questa sfida non riguarda soltanto il governo, il parlamento e i ...

