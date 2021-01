Recovery | Gentiloni | ' coinvolgere parti sociali e tutti i stakeholder'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "In vista dell'elaborazione dei vari Pnrr bisogna continuare a lavorare sul piano tecnico ma anche confrontandosi con le, con il mondo del lavoro, delle imprese, e delle università. Queste grandi operazioni si fanno nella misura in cui si riesce a condividere e a costruire un consenso. Proprio per questo la Commissione Ue incoraggia agli, tutte le". Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolointervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.

'Dirlo in questi giorni complicati in Italia - sottolinea- potrebbe sembra un po' velleitario ma questa sfida non riguarda soltanto il governo, il parlamento e i vertici politici. E' l'...Ad affermarlo è il Commissario Ue all'Economia, Paolointervenendo al webinar sul piano next generation Ue organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Cnel.Lo ha detto il commissario europeo dell'Economia Paolo Gentiloni a un convegno sul Next generation Eu promosso e organizzato da Unicatt e Cnel, aggiungendo che "alla politica economica comune viene ...Milano, 29 gen. (LaPresse) - Il Next Generation EU "non è un debito che viene accumulato per le prossime generazioni. Se a questo si riducesse io credo che le ...