Recovery Fund | Gentiloni | successo è “obiettivo irrinunciabile”

(Teleborsa) – "Siamo a un anno dalla dichiarazione dell'OMS di pandemia e siamo ancora dentro. Non dimentichiamo mai la dimensione sociale, umana e sanitaria di questa crisi perchè non ne siamo fuori". Lo ha sottolineato il Commissario UE agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a un convegno sul Recovery Fund organizzato dal CNEL. "Ieri abbiamo avuto 16.900 morti nel mondo per Covid – ha detto – questo è purtroppo il bollettino quotidiano di questa terribile situazione. E le conseguenze economiche sono molto serie". Questa crisi "ha delle enormi differenze settoriali: abbiamo un pezzo dell'economia di cui è molto difficile prevedere i tempi di ripresa", ha spiegato l'eurocommissario aggiungendo che "i numeri non dicono quanto abbiamo perso nel mondo del lavoro più precario". Il quadro resta ancora dominato dall'incertezza.

Volume di fuoco a politica economica comune . "La scelta principale e' la qualita', perche' il Next generation Eu ha l'ambizione non solo di rimettere in piedi le economie ma di trasformarle, ...

... sulla vicenda del Festival di Sanremo? La crisi di governo sta determinando un effetto - domino in buona parte prevedibile, sia a livello "macro" (l'avvio del " Recovery Fund ") sia a livello "micro"...

"Abbiamo ricevuto da 17 o 18 paesi le bozze dei piani, tra cui l'Italia, e si sta discutendo a livello tecnico", ha dichiarato Paolo Gentiloni in un convegno su Next generation Ue organizzato dal Cnel ...

Giovanni Leoni, vice presidente nazionale dell'Ordine dei medici, interviene sui fondi del Recovery Fund per la sanità nazionale, la digitalizzazione del settore sanitario e i piani vaccinali ...

