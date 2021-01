Rally Roma Capitale, show di Ostia rinviato al 2022 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – C’e’ grande attesa intorno al Rally di Roma Capitale, l’appuntamento valido per il Campionato Europeo FIA ERC e per il Campionato Italiano Rally 2021 che dal 23 al 25 luglio riportera’ lo spettacolo del Rallysmo italiano ed internazionale sulle strade della Capitale. Lo staff di Motorsport Italia, coordinato da Max Rendina, ha dovuto prendere in queste ore una decisione sofferta, ma necessaria per poter procedere nell’intenso lavoro di pianificazione dell’edizione 2021 che sara’ caratterizzata da importanti novita’ relative soprattutto al percorso. In questa nuova e spettacolare conformazione del Rally di Roma Capitale, che sara’ svelata prossimamente, non ci sara’ purtroppo il Lido di Ostia, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)– C’e’ grande attesa intorno aldi, l’appuntamento valido per il Campionato Europeo FIA ERC e per il Campionato Italiano2021 che dal 23 al 25 luglio riportera’ lo spettacolo delsmo italiano ed internazionale sulle strade della. Lo staff di Motorsport Italia, coordinato da Max Rendina, ha dovuto prendere in queste ore una decisione sofferta, ma necessaria per poter procedere nell’intenso lavoro di pianificazione dell’edizione 2021 che sara’ caratterizzata da importanti novita’ relative soprattutto al percorso. In questa nuova e spettacolare conformazione deldi, che sara’ svelata prossimamente, non ci sara’ purtroppo il Lido di, ...

Saetta_McQueen : Il Rally di Roma rimandato al 2022. Doveva essere disputato a metà luglio a Ostia. Il #RomeEprix credo sia pura utopia. #FormulaE - Rally_it : RT @RallydiRoma: Non è stata una scelta facile, ma Ostia senza pubblico o con limitazioni non sarebbe Ostia. - rally_timing : Il Rally di Roma Capitale rinuncia (di nuovo) alla prova spettacolo di Ostia #ERC #CIR #RallyRomaCapitale… - linkmotorsepoca : Fiat 124 Spider anno 1967 motore Abarth 2000 pronta alla guida per i tuoi rally - € 38000 VEICOLO VISIONABILE SU AP… - linkmotorsepoca : Fiat 124 Spider anno 1967 motore Abarth 2000 pronta alla guida per i tuoi rally - € 38000 VEICOLO VISIONABILE SU AP… -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Roma Rally Roma Capitale, show di Ostia rinviato al 2022 - RomaDailyNews RomaDailyNews Oltre 100.000 euro in palio per le N5

In arrivo due campionati per le vetture N5, con un montepremi che può arrivare sino a 130.000 euro. Si correrà nel Tricolore e in tutte le gare del calendario Aci Sport ...

Abarth Racing: svelato il programma per la stagione 2021

Abarth Racing ha annunciato nelle scorse ore l'intero programma della stagione 2021 che riguarda le vetture equipaggiate con il suo motore.

In arrivo due campionati per le vetture N5, con un montepremi che può arrivare sino a 130.000 euro. Si correrà nel Tricolore e in tutte le gare del calendario Aci Sport ...Abarth Racing ha annunciato nelle scorse ore l'intero programma della stagione 2021 che riguarda le vetture equipaggiate con il suo motore.