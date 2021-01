Raggi: per Ex Mercati Generali siamo a consegna dei lavori (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “Sugli Ex Mercati Generali di via Ostiense abbiamo lavorato per risolvere una serie di criticita’. siamo arrivati adesso alle autorizzazioni finali e alla consegna dei lavori. Stiamo interloquendo con la ditta per sbloccare il cantiere e partire”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di una diretta Facebook dedicata a rispondere ad alcune domande di cittadini. Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “Sugli Exdi via Ostiense abbiamo lavorato per risolvere una serie di criticita’.arrivati adesso alle autorizzazioni finali e alladei. Stiamo interloquendo con la ditta per sbloccare il cantiere e partire”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel corso di una diretta Facebook dedicata a rispondere ad alcune domande di cittadini.

