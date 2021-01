Ragazza Palermo | il suo corpo era irriconoscibile | “il cranio bruciato”

Leggi su chenews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) I dettagli del ritrovamento deldella 17enne e quelle immagini terribili rivelate nell’ordinanza del Gip. Soccorsi (Facebook)Una storia che ha sconvolto l’opinione pubblica e tutta la comunità siciliana, una morte assurda, che ancora oggi apparentemente resta senza una valida spiegazione e dinamica. La giovane 17enne trovata morta, carbonizzata all’interno di un burrone. Il fidanzato della, suo coetaneo, che ne denuncia la presenza, li nella scarpata. La presunta colpevolezza di lui, i confronti con gli investigatori e le forze dell’ordine, ed il silenzio delle giovane che si trasforma poi in un pianto disperato, senza però ammettere la propria colpevolezza. Una vicenda assurda, per la quale, in ogni caso, il fidanzato della vittima risulta essere i principale indiziato. Troppe le cose che non tornano agli investigatori ...