"Quel pregiudicato", poi una inquietante risata isterica. Travaglio insulta Berlusconi e la Gruber muta: oltre la vergogna | Video (Di venerdì 29 gennaio 2021) La vicenda è nota: Marco Travaglio sta passando un momento difficile. Anzi difficilissimo. Giuseppe Conte sta per essere "cacciato" da Palazzo Chigi nonostante tutti i tentativi del direttore di aiutarlo, di soccorrerlo, di ricoprire di fango chi osasse opporsi al presunto avvocato del popolo. Una sconfitta "politica", per Travaglio, il quale sul suo quotidiano, tramite una vignetta di Mannelli, è arrivato addirittura ad invitare i suoi seguaci a sputare in faccia a Matteo Renzi. E il fatto che Marco Manetta sia nervosissimo è emerso con chiarezza a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, nella puntata di ieri, giovedì 29 gennaio. In studio ecco anche Andrea Orlando, vicesegeratario del Pd, il quale ragionava sulle prospettive politiche. Quando la Gruber gli chiede se l'intesa coi grillini, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) La vicenda è nota: Marcosta passando un momento difficile. Anzi difficilissimo. Giuseppe Conte sta per essere "cacciato" da Palazzo Chigi nonostante tutti i tentativi del direttore di aiutarlo, di soccorrerlo, di ricoprire di fango chi osasse opporsi al presunto avvocato del popolo. Una sconfitta "politica", per, il quale sul suo quotidiano, tramite una vignetta di Mannelli, è arrivato addirittura ad invitare i suoi seguaci a sputare in faccia a Matteo Renzi. E il fatto che Marco Manetta sia nervosissimo è emerso con chiarezza a Otto e Mezzo, il programma di Lilliin onda su La7, nella puntata di ieri, giovedì 29 gennaio. In studio ecco anche Andrea Orlando, vicesegeratario del Pd, il quale ragionava sulle prospettive politiche. Quando lagli chiede se l'intesa coi grillini, per ...

cclatwe : @tagadala7 @La7tv Quel 2% del pregiudicato diffamatore mi ricorda qualcosina ?? - ConcasRita : RT @utini19: Penso a Mattarella che privato in quel modo di un fratello sarà forse ancora costretto a ricevere la visita di un pregiudicato… - Lella562 : RT @utini19: Penso a Mattarella che privato in quel modo di un fratello sarà forse ancora costretto a ricevere la visita di un pregiudicato… - NadiaAm93073906 : RT @utini19: Penso a Mattarella che privato in quel modo di un fratello sarà forse ancora costretto a ricevere la visita di un pregiudicato… - Michele2125 : RT @utini19: Penso a Mattarella che privato in quel modo di un fratello sarà forse ancora costretto a ricevere la visita di un pregiudicato… -