Quasi tutta Italia in zona gialla, in arancione solo 4 Regioni e Bolzano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Speranza firma l'ordinanza che stabilisce i nuovi colori delle Regioni da domenica 31 gennaio. Il colore arancione solo in Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e a Bolzano. Tutto il resto del Paese passa ...

