Quasi tutta Italia in zona gialla da lunedì 1 febbraio. Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano arancioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) A partire da lunedì 1 febbraio (e non da domenica, come inizialmente comunicato, ndr) Quasi tutta Italia sarà in zona gialla, a eccezione di Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia di Bolzano che saranno in zona arancione. È questa la decisione presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia che ha analizzato l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. La provincia di Bolzano e la Sicilia escono quindi dalla zona rossa, dove erano finite il 17 gennaio scorso. In questo caso le nuove ordinanze saranno in vigore già da domenica 31 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) A partire da(e non da domenica, come inizialmente comunicato, ndr)sarà in, a eccezione die la provincia diche saranno inarancione. È questa la decisione presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia che ha analizzato l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. La provincia die laescono quindi dallarossa, dove erano finite il 17 gennaio scorso. In questo caso le nuove ordinanze saranno in vigore già da domenica 31 ...

