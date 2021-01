Quando le mani si sfiorano: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando le mani si sfiorano: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quando le mani si sfiorano, film drammatico di Amma Asante con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg e Tom Goodman-Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ambientato nella Germania del 1944, il film è un racconto di formazione con protagonista un’adolescente che vive terrorizzata a causa del colore della sua pelle. Leyna è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia Quando si trasferisce con sua madre e il fratellino ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021)lesi: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondalesidrammatico di Amma Asante con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg e Tom Goodman-Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ambientato nella Gera del 1944, ilè un racconto di formazione con protagonista un’adolescente che vive terrorizzata a causa del colore della sua pelle. Leyna è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo iniziasi trasferisce con sua madre e il fratellino ...

Annamariacarmen : •Il Balsamo mani e corpo è preferibile applicarlo dopo una bella doccia calda, quando i pori della pelle sono più a… - Ivana18742397 : @opinionistareal @PierpaoloGroup Poveretti!! La coppia c'è e rimane! E vi ricordo che la bambolina che aveva Giu… - luciapanizio : RT @WomanWithPen: @luigidimaio Lei 'revoca' la vendita di armi, chiudendo fabbriche in Italia ma tanto lei non deve lavorare per vivere, OG… - nessunoindietro : RT @gioatriz: Le sorti del Paese nelle mani di un BUFFONE. Una VERGOGNA. Stiamo facendo la figura dei peracottari nei confronti dell'Europa… - massimo_fares : RT @gioatriz: Le sorti del Paese nelle mani di un BUFFONE. Una VERGOGNA. Stiamo facendo la figura dei peracottari nei confronti dell'Europa… -