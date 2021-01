Quando le mani si sfiorano: la trama racconta una storia vera? (Di venerdì 29 gennaio 2021) La trama di Quando le mani si sfiorano racconta una storia vera? Ambientato nella Germania del 1944, il film è un racconto di formazione con protagonista un’adolescente che vive terrorizzata a causa del colore della sua pelle. Leyna (la protagonista) è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo inizia Quando si trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il significato del razzismo, e l’essere discriminata con il soprannome di ‘bastarda’ dai suoi compagni di classe, la sua insegnante, i suoi stessi zii, e i membri delle SS che pattugliano la città… Ma ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladilesiuna? Ambientato nella Gera del 1944, il film è un racconto di formazione con protagonista un’adolescente che vive terrorizzata a causa del colore della sua pelle. Leyna (la protagonista) è tedesca; figlia di una donna caucasica e di un combattente straniero, presumibilmente nero, che non ha mai conosciuto. Il suo incubo iniziasi trasferisce con sua madre e il fratellino nel luogo in cui vivono i suoi zii. Lì, a Rüdesheim am Rhein, sperimenterà per la prima volta il significato del razzismo, e l’essere discriminata con il soprannome di ‘bastarda’ dai suoi compagni di classe, la sua insegnante, i suoi stessi zii, e i membri delle SS che pattugliano la città… Ma ...

