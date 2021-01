"Pur di non mollare la poltrona". Salvini, lo sconcerto dell'Italia per il teatrino al Colle: "Ci riprovano" (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano". Matteo Salvini accoglie così, su Twitter, la notizia dell'incarico esplorativo a Roberto Fico assegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà il presidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, a preparare il terreno per un eventuale governo Conte Ter, le cui quotazioni da questa sera sono in rialzo. I 5 Stelle infatti hanno fatto cadere il veto su Matteo Renzi e Italia Viva, coloro che hanno innescato la crisi. Una svolta a U che ha però creato un piccolo tsunami nel Movimento, con Alessandro Di Battista decisamente critica sulla apertura al "pugnalatore professionista" Renzi (e sulla sua scia ci sarebbero 40 parlamentari pentastellati, non noccioline). La condizione posta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Pur di nonla, ci". Matteoaccoglie così, su Twitter, la notizia'incarico esplorativo a Roberto Fico assegnato dal presidentea Repubblica Sergio Mattarella. Sarà il presidentea Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, a preparare il terreno per un eventuale governo Conte Ter, le cui quotazioni da questa sera sono in rialzo. I 5 Stelle infatti hanno fatto cadere il veto su Matteo Renzi eViva, coloro che hanno innescato la crisi. Una svolta a U che ha però creato un piccolo tsunami nel Movimento, con Alessandro Di Battista decisamente critica sulla apertura al "pugnalatore professionista" Renzi (e sulla sua scia ci sarebbero 40 parlamentari pentastellati, non noccioline). La condizione posta ...

