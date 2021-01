Psg | Verratti e Diallo positivi al coronavirus

DiMarzio : L’italiano trovato positivo al Covid - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: L’italiano trovato positivo al Covid - Noovyis : (PSG, Verratti e Diallo positivi al Covid. ll comunicato) Playhitmusic - - zazoomblog : PSG Verratti e Diallo positivi al Covid. ll comunicato - #Verratti #Diallo #positivi #Covid. - bornjuventino : RT @DiMarzio: L’italiano trovato positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Verratti

Due giocatori delsono risultati positivi al Covid. Ad ufficializzare la notizia è stato direttamente il Paris Sant Germain attraverso il suo account Twitter.: 'Marcoe Abdou Diallo sono stati trovati ...Pochettino non potrà contare su due elementi per la prossima gara di Ligue 1. Ilse la vedrà contro il Lorient in trasferta, ma nella lista dei convocati non ci saranno Marcoe Abdou Diallo, entrambi positivi al coronavirus nella giornata di venerdì.e Diallo ...Ad ufficializzare la notizia è stato direttamente il Paris Sant Germain attraverso il suo account Twitter.: «Marco Verratti e Abdou Diallo sono stati trovati ...'Marco Verratti e Abdou Diallo sono positivi al test PCR Sars-Cov2'. Lo comunica il PSG in una nota ufficiale.