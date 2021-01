Psg, due calciatori positivi al Covid: c’è anche Verratti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Covid-19 non risparmia il Psg e come annunciato dallo stesso club francese sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al Coronavirus. I due giocatori in questione sono l'italiano Marco Verratti e Abdou Diallo. Questo il breve annuncio del club allenato da Pochettino: "Marco Verratti e Abdou Diallo sono positivi al test PCR Sars-Cov2. Rispetteranno dunque l’isolamento e osserveranno le norme del protocollo sanitario". caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="3922" Verratti Psg (twitter Psg)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il-19 non risparmia il Psg e come annunciato dallo stesso club francese sono stati riscontrati due nuovi casi dità al Coronavirus. I due giocatori in questione sono l'italiano Marcoe Abdou Diallo. Questo il breve annuncio del club allenato da Pochettino: "Marcoe Abdou Diallo sonoal test PCR Sars-Cov2. Rispetteranno dunque l’isolamento e osserveranno le norme del protocollo sanitario". caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="3922"Psg (twitter Psg)/caption ITA Sport Press.

Il Psg di Pochettino perde per Covid Abdou Diallo e Marco Verratti. Ecco l'annuncio ufficiale del club sui propri social Tegola in casa Psg. Mauricio Pochettino, che domenica pomeriggio sarà chiamato a sfidare in trasferta il Lorient, dovrà fare a meno di Marco Verratti, risultato positivo al Covid, così come il compagno Abdou Diallo.

Oltre al centrocampista italiano anche Diallo è stato colpito dal covid: entrambi salteranno così la gara contro il Lorient.

