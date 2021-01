Probabili formazioni Spezia-Udinese, ventesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Spezia-Udinese, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Picco scontro salvezza tra le due squadre bianconere appaiate in classifica poco sopra rispetto alla linea di galleggiamento. Sarà dunque uno spareggio per abbandonare momentaneamente le zone pericolanti della classifica: chi riuscirà a spuntarla? Calcio d’inizio domenica 31 gennaio alle ore 12.30, diretta su Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Spezia – Galabinov rileva ancora una volta Nzola, sulle corsie esterne Agudelo in ballottaggio con Farias. QUI Udinese – Gotti ha perso Lasagna e per il momento non può lanciare subito Llorente: giocheranno Nestorovski con Deulofeu a ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ledi, match valido per ladi. Al Picco scontro salvezza tra le due squadre bianconere appaiate in classifica poco sopra rispetto alla linea di galleggiamento. Sarà dunque uno spareggio per abbandonare momentaneamente le zone pericolanti della classifica: chi riuscirà a spuntarla? Calcio d’inizio domenica 31 gennaio alle ore 12.30, diretta su Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Galabinov rileva ancora una volta Nzola, sulle corsie esterne Agudelo in ballottaggio con Farias. QUI– Gotti ha perso Lasagna e per il momento non può lanciare subito Llorente: giocheranno Nestorovski con Deulofeu a ...

