Probabili formazioni Inter-Benevento | ventesima giornata Serie A 2020 2021

Le Probabili formazioni di Inter-Benevento, match della ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d'inizio alle 20:45 di sabato 30 gennaio con i nerazzurri a caccia dei tre punti per dare continuità alla corsa Scudetto col Milan e le inseguitrici. Sia Conte che Inzaghi cercano il riscatto dopo i pareggi deludenti per motivi diversi contro Udinese e Torino. La partita sarà trasmessa su Dazn. Inter – Conte non rinuncia al 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez pronti ad agire sul fronte offensivo. A rifornirli toccherà ad Hakimi e Young sulle corsie laterali. Out il solo D'Ambrosio. Benevento – Spazio al 4-3-2-1 con Viola e Caprari alle spalle di Lapadula, in attesa di novità dal mercato.

