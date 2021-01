Primavera, l'Atalanta rimonta il Sassuolo: termina 2 - 2 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sassuolo - Uno spettacolo da soli 45' quello a cui hanno dato vita Sassuolo e Atalanta . La gara dell'8ª giornata del campionato Primavera 1 termina 2 - 2 con una gran rimonta nerazzurra dopo il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021)- Uno spettacolo da soli 45' quello a cui hanno dato vita. La gara dell'8ª giornata del campionato2 - 2 con una grannerazzurra dopo il ...

Atalanta_BC : ?? SUPERCAMPIONIIII ?? ?? PER IL 2° ANNO CONSECUTIVO LA #SUPERCOPPAPRIMAVERATIM È NERAZZURRA!!! ???? THE SUPERCOPPA PRI… - Atalanta_BC : Inarrestabili ???? Unstoppable ???? Campioni d'Italia Primavera 18/19 ?? Supercoppa Primavera 19/20 ???? Campioni d'Ita… - CanaleSassuolo : Primavera, Bigica dopo Sassuolo-Atalanta 2-2: “Abbiamo giocato da squadra” - SprintLombardia : Sassuolo-Atalanta Primavera 1: Panada e Vorlicky firmano il pareggio in rimonta, ma che sofferenza per la Dea… - sportli26181512 : #Primavera, l'Atalanta rimonta il Sassuolo: termina 2-2: Vero e proprio show, tutto nel primo tempo: Reda e Margine… -