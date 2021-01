Previsioni meteo, sabato prevale il maltempo, ma niente freddo intenso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le Previsioni meteo di domani, sabato 30 gennaio , annunciano una giornata che, dopo un avvio piuttosto tranquillo, riserverà diffuse precipitazioni su quasi tutto il Centro Nord, con qualche fenomeno ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ledi domani,30 gennaio , annunciano una giornata che, dopo un avvio piuttosto tranquillo, riserverà diffuse precipitazioni su quasi tutto il Centro Nord, con qualche fenomeno ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - meteoredit : Le ultime previsioni #meteo per i prossimi giorni ed un po' di curiosità sui giorni della merla, nell'articolo di L… - ilmeteoit : iLMeteo e #Sky-Tg24 insieme per previsioni professionali - ilbassanese : Meteo ballerino: le previsioni del fine settimana - bobbirok : RT @art_Yuks: Per quanto mi riguarda potremmo passare direttamente alle previsioni meteo del 2022. -