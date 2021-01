Prandelli | “Meritavamo di vincere I ragazzi sono stati super I rossi? Non commento”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Cesareha commentato l’1-1 strappato in casa del Torino, nonostante dueper i suoi e un gol arrivato quasi allo scadere. Queste le parole del tecnico: “I? Non ho mai commentato l’arbitraggio. Non inizio adesso. In questo momento chiedo soprattutto le prestazioni, non parto con l’idea di giocar bene. Nel calcio di oggi cipiù partite nella partita, a volte c’è da attaccare e altre da difendere, ma sempre con compattezza. L’abbiamo fatto bene e a parer mio avremmo meritato di”. Alti e bassi: “C’è da lavorare molto. In campo si percepisce quando hai il predominio e puoi far male all’avversario, e inconsciamente magari abbassi l’attenzione, fai le chiusure preventive in maniera molto appmativa. ...

