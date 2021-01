Prada Cup | Terry Hutchinson | “Sappiamo che Luna Rossa è formidabile”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) American Magic è uscita con le ossa rotte dalla prima giornata di semifinali dellaCup di vela in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. La compagine statunitense, che ha riparato a tempo di record Patriot dopo l’ormai famosa scuffia nel round robin, ha incassato due pesanti sconfitte al cospetto di, andando sotto per 0-2 nella serie al meglio delle sette regate: domani il TeamPirelli avrà la chance di chiudere i conti. Se gara-1 ha visto l’imbarcazione a stelle e strisce accusare un ritardo di 2’43”, non è andata meglio nella seconda, quando il gap è salito addirittura a 3’07”.ha dominato, di fatto surclassando degli avversari che hanno pagato la lunga inattività, palesando anche grossi problemi in fase di manovra. Lo skipper ...