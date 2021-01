Prada Cup | previsioni meteo 30 gennaio Luna Rossa trova l’amato vento leggero!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ ormai risaputo cheè una barca progettata per esprimere il proprio potenziale massimo in condizioni dileggero. Va detto che oggi l’imbarcazione finanziata da Patrizio Bertelli si è rivelata assolutamente completa e competitiva anche con brezza sostenuta intorno ai 20 nodi, rifilando due sonore sconfitte ad American Magic nelle semifinali diCup. Domani, alle 3.00 ora italiana, si svolgeranno due nuove regate nel Golfo di Hauraki (Nuova Zelanda): qualora se le aggiudicasse entrambe, la flotta italiana approderebbe in finale, dove ritroverebbe i britannici di Ineos UK. Leprevedono una giornata soleggiata ed unmoltoFinalmente le condizioni più gradite da...