Prada Cup | Pietro Sibello | “Un errore | ma era tutto sotto controllo Bloccati gli americani in partenza”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Luna Rossa ha cominciato con il piede giusto il cammino nelle semifinali diCup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) il TeamPirelli ha surclassato American Magic nelle prime due regate, portandosi subito sul 2-0 in una serie al meglio delle sette. Domani, dunque, la flotta italiana avrà a disposizione la prima occasione per provare a chiudere i conti e strappare l’accesso per l’atto conclusivo contro i britannici di Ineos UK. La compagine di Patrizio Bertelli ha dominato entrambe le regate odierne: nella prima si è imposta con 2’43” di vantaggio, nella seconda il gap è salito a 3’07”. Luna Rossa si è rivelata decisamente veloce anche nelle temute condizioni di vento forte, oggi sempre tra i 16 ed i 20 nodi, con alcune raffiche anche a 26! Da domani la brezza dovrebbe calare, ulteriore vantaggio per la flotta del Bel Paese. Oggi ...

"Abbiamo trovato l'arma segreta per battere Luna Rossa: la partenza sarà determinante, se riusciremo a partire davanti allora potremo vincere". Parole pronunciate da Paul Goodison, uomo chiave di Amer ...High winds and harsh reality blew away American Magic’s hope of a fairytale return to the America’s Cup challenger series when Italy’s Luna Rossa won both races on the first day of the best-of-seven s ...