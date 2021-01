(Di venerdì 29 gennaio 2021)temeva tantissimo ilforte, aveva paura che la barca non riuscisse ad adattarsi alla perfezione alle condizioni di brezza sostenuta e che faticasse a navigare in situazioni al limite. Timori che parevano fondati per quanto visto tra World Series e round robin diCup, ma quando contava davvero l’imbarcazione italiana ha risposto presenteal cospetto di un Eolo davvero inferocito nella baia di Auckland. Raffiche costanti a 16-20 nodi (con punte attorno ai 23-25) non hanno fatto tremare James Spithill e compagni, che anzi si sono esaltati e hanno asfaltato American Magic: due vittorie nelle regate che hanno aperto la semifinale diCup, un sonoro 2-0 che porta i nostri portacolori a metà dell’opera (servono quattro successi per accedere all’atto ...

Corriere : Luna Rossa batte American Magic nelle prime regata di semifinale Prada Cup - Corriere : Luna Rossa, ci siamo: stanotte la sfida contro la barca degli americani (rattoppata) - zazoomblog : Prada Cup Luna Rossa vola anche con vento forte! Airbender: gli italiani risolvono il problema e dominano - #Prada… - infoitsport : Vela, Luna Rossa vince le prime due regate di semifinale Prada Cup - infoitsport : Prada Cup, James Spithill e il morso del Pitbull. Due partenze impeccabili, Dean Barker 'sbranato' -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Timori che parevano fondati per quanto visto tra World Series e round robin di Prada Cup, ma quando contava davvero l’imbarcazione italiana ha risposto presente anche al cospetto di un Eolo davvero ...The first day of the PRADA Cup Semi-Final went smooth as silk for Luna Rossa Prada Pirelli which scored the first two points against American Magic ...