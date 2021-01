Prada Cup | Luna Rossa perde il ricorso sulle volanti | deve pagare le spese legali!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Oltre al danno, la beffa.ieri si è vista respingere ildal collegio arbitrale dellaCup. TeamPirelli aveva trovato uno stratagemma per nasconderle e migliorare l’efficienza aerodinamica della barca. “L’alberoessere posizionato e tensionato sullo scafo come specificato dal regolamento“, si legge nella sentenza. Non è dunque lecito portare i paterazzi all’interno della randa. Ciò premesso, ora la compagine italiana dovràanche lelegali sostenute per il, che ammontano a 14800 dollari (circa 12200 euro). La questione è stata affrontata con una certa urgenza, perchéaveva fretta di ...