Prada Cup | Luna Rossa da delirio! Surclassa American Magic e vola sul 2-0!

(Di venerdì 29 gennaio 2021)regala emozioni nella prima giornata della semifinale diCup e, dopo aver dominato la regata d’apertura, demolisceanche in gara-2 con assoluta disinvoltura. L’imbarcazione italiana è stata semplicemente strepitosa nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), giganteggiando in ogni frangente: lezione magistrale confezionata da James Spithill e Francesco Brunii in partenza, strabordante predominio in bolina, gestione impeccabile di poppa. In poche parole: gli statunitensi sono stati demoliti in tutti i fondamentali, Dean Barker e compagni sono stati incapaci di battagliare alla pari, hanno avuto moltissimi problemi, hanno rischiato anche una scuffia e sono sprofondati in una giornata davvero incolore dopo il lungo lavoro fatto per riparare Patriot....

Corriere : Luna Rossa, ci siamo: stanotte la sfida contro la barca degli americani (rattoppata) - rtl1025 : ?? #Vela, è la notte di #LunaRossa, in #NuovaZelanda cominciano le regate della semifinale della #PradaCup, Italia c… - livesaildieLSD : Prada Cup Semi-Finals Day 1: Luna Rossa… - NewsNapoliCalci : RT @Gazzetta_it: Prada Cup: Luna Rossa vola e va sul 2-0 con American Magic #vela #LunaRossa - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-American Magic semifinale da brivido - #Prada #DIRETTA: #Rossa-American -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Despite smashing into the water after going airborne for a brief moment, Luna Rossa have held on to take a commanding 2-0 series lead against American Magic with a second win in Auckland this ...Slick Italians find consistency that's been missing to snuff out American fairytale, pummelling Dean Barker in prestarts and racing away.