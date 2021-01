Prada Cup | Luna Rossa-American Magic 2-0 | i distacchi abissali all’arrivo Di quanto hanno vinto gli italiani?

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non c’è stata storia nelle prime due regate della semifinale diCup.le ha dominate entrambe, surclassandocon una facilità imbarazzante. L’imbarcazione italiana è stata praticamente impeccabile nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha infilato un doppio trionfo memorabile, compiendo un primo passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo contro Ineos Uk (servono quattri successi per accedere alla finale). James Spithill e compagni sono stati magistrali in partenza, doveguadagnato già un vantaggio interessante nei confronti degli statunitensi. Successivamente il margine si è dilatato a dismisura negli otto tratti previsti nel Golfo di Hauraki (quattro di bolina e altrettanti di poppa), per merito di...