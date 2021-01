POTENZA-PALERMO | LE PROBABILI FORMAZIONI | DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Leggi su mediagol

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il.Alle ore 12.30, allo Stadio "Alfredo Viviani", andrà in scena la sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La seconda del girone di ritorno. Reduce dal pareggio maturato lo scorso weekend contro il Teramo, la compagine rosanero è chiamata a dare risposte chiare ed indicazioni utili sia sul piano concettuale, sia strategico. Un’altra prestazione mediocre, quella offerta dal, dopo il flop con la Virtus Francavilla, che non è certamente passata inosservata. Cali di tensione, limiti strutturali, dilemmi irrisolti.Intanto, in occasione della partita contro gli uomini di Ezio Capuano (che non sarà in panchina), Robertoed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di ...