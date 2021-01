Post contro gli ebrei del consigliere della Lega: “Non meritano la mia attenzione, se ne sono sempre fregati delle violenze sugli africani”. Poi arrivano le dimissioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’esponente del Carroccio a Biella «invitato» a lasciare dai vertici del partito: lo stesso sindaco di Biella aveva preso le distanze dalle sue affermazioni Leggi su lastampa (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’esponente del Carroccio a Biella «invitato» a lasciare dai vertici del partito: lo stesso sindaco di Biella aveva preso le distanze dalle sue affermazioni

Biella: post contro il Giorno della memoria del consigliere leghista

I minori tamponi fatti a Natale e il conteggio dei test antigenici hanno falsato i dati degli ultimi due mesi portando a misure errate ...

Un'app di trading frena gli scambi di azioni GameStop e scatena i forum di Reddit

La app Robinhood ha messo dei limiti all'acquisto di 13 titoli e ha fatto divampare la protesta dei trader che si stanno coordinando via Reddit ...

