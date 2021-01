Possibile svolta nel caso della coppia scomparsa a Bolzano: arrestato il figlio (Di venerdì 29 gennaio 2021) coppia scomparsa a Bolzano, il figlio della coppia è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le ultime sulle indagini. Possibile svolta nell’inchiesta sulla coppia scomparsa a Bolzano, con gli inquirenti che hanno iscritto il figlio dei due insegnanti nel registro degli indagati. coppia scomparsa a Bolzano Il caso in questione è quello di Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi da diverse settimane. I due sono spariti nel nulla senza lasciare traccia e senza lasciare comunicazione alcuna. La procura di Bolzano ha aperto un’indagine per la scomparsa ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021), ilè indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le ultime sulle indagini.nell’inchiesta sulla, con gli inquirenti che hanno iscritto ildei due insegnanti nel registro degli indagati.Ilin questione è quello di Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi da diverse settimane. I due sono spariti nel nulla senza lasciare traccia e senza lasciare comunicazione alcuna. La procura diha aperto un’indagine per la...

berlusconi : Questo governo non ha ottenuto risultati soddisfacenti tanto è vero che lo stesso premier ha parlato più volte dell… - infoitinterno : Conte-Renzi, la telefonata della possibile svolta: il retroscena - truevis32449671 : @sbonaccini @EugenioGiani @virginiomerola @DarioNardella con tutta la stima possibile mi senbra un grossolano error… - ALESSANDROVOLT8 : @fattoquotidiano La svolta possibile è la vostra estinzione. - CrapanzanoRobin : RT @BombeDiVlad: ???? #Juventus, incontro in corso con il #Sassuolo per #Scamacca ???? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile svolta Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue ... Il Sole 24 ORE Sanremo, Amadeus pronto a lasciare il Festival per il nodo dei figuranti

Amadeus pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo? Secondo voci insistenti all’interno della squadra del Festival, il conduttore starebbe valutando ...

Colletta alimentare, raccolti 27.000 chili prodotti in Vda

Tempo di bilanci per la Colletta Alimentare che si è svolta dal 21 novembre al 10 dicembre scorsi: in Valle d'Aosta sono stati donati 8.500 chili di beni dai negozi dove è stata possibile la raccolta ...

Amadeus pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo? Secondo voci insistenti all’interno della squadra del Festival, il conduttore starebbe valutando ...Tempo di bilanci per la Colletta Alimentare che si è svolta dal 21 novembre al 10 dicembre scorsi: in Valle d'Aosta sono stati donati 8.500 chili di beni dai negozi dove è stata possibile la raccolta ...