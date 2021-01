Ponticelli, De Magistris visita gli ambulatori di Emergency (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco Luigi De Magistris, insieme all’assessore Alessandra Clemente, ha visitato questa mattina gli ambulatori di Emergency via Pacioli 95 nel quartiere Ponticelli a Napoli. Un incontro volto a formalizzare l’accordo di collaborazione con l’Associazione Emergency ONG ONLUS, attraverso il quale il Comune di Napoli mette a disposizione i propri locali per la continuazione di un Poliambulatorio di medicina generale. Al fine di consentire assistenza sanitaria gratuita ai migranti ed alle persone in stato di bisogno sia nella periferia orientale della città che nei comuni limitrofi. “L’ambulatorio – ha spiegato il sindaco partenopeo – è attivo dal 2015 e offre gratuitamente servizi di medicina di base, educazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco Luigi De, insieme all’assessore Alessandra Clemente, hato questa mattina glidivia Pacioli 95 nel quartierea Napoli. Un incontro volto a formalizzare l’accordo di collaborazione con l’AssociazioneONG ONLUS, attraverso il quale il Comune di Napoli mette a disposizione i propri locali per la continuazione di un Polio di medicina generale. Al fine di consentire assistenza sanitaria gratuita ai migranti ed alle persone in stato di bisogno sia nella periferia orientale della città che nei comuni limitrofi. “L’o – ha spiegato il sindaco partenopeo – è attivo dal 2015 e offre gratuitamente servizi di medicina di base, educazione ...

