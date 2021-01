Ponte Morandi: per le udienze una tensostruttura 'anti contagio' da 200 posti (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - "E' una corsa contro il tempo, ma fatta bene". Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parla così del grande lavoro di organizzazione del tribunale del capoluogo ligure dietro la partenza del secondo incidente probatorio sul crollo di Ponte Morandi, disastro avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Le udienze inizieranno lunedì nella tensostruttura allestita in pochissimi giorni nell'atrio del palazzo di Giustizia: per l'occasione, diventerà una maxi aula in grado di ospitare fino a 200 persone, nel rispetto delle disposizioni anti contagio. La struttura è dotata anche di paratie mobili, in modo da poter essere usata per più processi contemporaneamente, dopo quello sul Morandi. È previsto resti utilizzabile fino a giugno. Si tratta di ... Leggi su agi (Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - "E' una corsa contro il tempo, ma fatta bene". Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parla così del grande lavoro di organizzazione del tribunale del capoluogo ligure dietro la partenza del secondo incidente probatorio sul crollo di, disastro avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Leinizieranno lunedì nellaallestita in pochissimi giorni nell'atrio del palazzo di Giustizia: per l'occasione, diventerà una maxi aula in grado di ospitare fino a 200 persone, nel rispetto delle disposizioni. La struttura è dotata anche di paratie mobili, in modo da poter essere usata per più processi contemporaneamente, dopo quello sul. È previsto resti utilizzabile fino a giugno. Si tratta di ...

