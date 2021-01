Pochettino chiama Sergio Ramos | «Al Psg si troverebbe bene Su Mbappé…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mauricioha rilasciato una lunga intervista a Marca: queste le parole del tecnico del Paris Saint Germain Mauricioha rilasciato una lunga intervista a Marca e As. Queste alcune parole del tecnico del Paris Saint Germain. PSG – «Qui interessa solo vincere. Anche quando giocavo qui era così. Questo è l’obiettivo, non possiamo pensare solo a farein Champions, stiamo parlando di vincerla». MBAPPE – «Chi è che non lo ama Kylian. Su di lui ci sono molte voci, ma penso rimarrà al PSG per molti anni. È vero che deve prendere una decisione sul suo futuro, ma lui qui mi sembra felice e coinvolto nel nostro progetto».– «Il PSG da sempre guarda alle opportunità di lavoro per migliorarsi. Quitrovrebbe un grande club con l’ossessione di vincere. Il ...